Китайские власти как-то пытаются снизить влияние экспортных ограничений.

Недавние заявления генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) о прогрессе в процессе согласования сделки с Tower Semiconductor, которую должны одобрить китайские регуляторы, как отмечает Dealreporter, не говорят о скором завершении данной процедуры. Одобрение китайских регулирующих органов, по данным источника, не будет получено в ближайшие несколько недель, как рассчитывают некоторые.

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Источник изображения: Getty Images

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Камнем преткновения на данном этапе становятся американские экспортные ограничения, которые наложены на КНР. Стороны попытаются достичь обоюдовыгодного соглашения и добиться компромисса, который устраивал бы и Intel, и китайские власти. Крайний срок согласования сделки — 15 августа текущего года, и он уже один раз переносился. Гелсингер в своих комментариях на квартальной отчётной конференции признался, что геополитические нюансы накладывают свой отпечаток на процесс согласования сделки в Китае.