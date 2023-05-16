Не только Samsung и AMD удаётся сотрудничать в этой сфере.

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

По информации ресурса DigiTimes, тайваньский разработчик мобильных процессоров MediaTek намеревается интегрировать графические решения NVIDIA во флагманской модели процессора уже в 2024 году. Подобные схемы сотрудничества не являются редкостью, ведь ранее Samsung Electronics лицензировала графическую архитектуру RDNA компании AMD, чтобы тоже использовать её в своих мобильных процессорах.

реклама

Источник изображения: MediaTek

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

В случае с продукцией MediaTek нельзя исключать, что мобильный процессор с графикой NVIDIA будет выпускаться по 3-нм технологии. Это позволит сохранить необходимый баланс характеристик без существенного увеличения себестоимости производства. Напомним, что ранее о намерениях наладить выпуск процессоров MediaTek на контрактной основе заявляла компания Intel, но вряд ли именно решения со встроенной графикой NVIDIA попадут на конвейер процессорного гиганта из США.