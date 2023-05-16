По информации ресурса DigiTimes, тайваньский разработчик мобильных процессоров MediaTek намеревается интегрировать графические решения NVIDIA во флагманской модели процессора уже в 2024 году. Подобные схемы сотрудничества не являются редкостью, ведь ранее Samsung Electronics лицензировала графическую архитектуру RDNA компании AMD, чтобы тоже использовать её в своих мобильных процессорах.
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В случае с продукцией MediaTek нельзя исключать, что мобильный процессор с графикой NVIDIA будет выпускаться по 3-нм технологии. Это позволит сохранить необходимый баланс характеристик без существенного увеличения себестоимости производства. Напомним, что ранее о намерениях наладить выпуск процессоров MediaTek на контрактной основе заявляла компания Intel, но вряд ли именно решения со встроенной графикой NVIDIA попадут на конвейер процессорного гиганта из США.