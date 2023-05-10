Компания MediaTek представила новый мобильный процессор — Dimensity 9200 Plus. Это обновлённая версия флагманского SoC Dimensity 9200, который был выпущен в нынешнем году. Что касается нового процессора, то он должен будет вступить в прямую конкуренцию со Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm.
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Dimensity 9200 Plus по части аппаратной компоновки полностью соответствует базовой модели, но только с увеличенными частотами GPU и CPU. Центральный процессор оснащён большим ядром Cortex-X3, которое работает на частоте 3,35 ГГц (3,05 ГГц в базовой версии), средними ядрами Cortex-A715 с частотой 3 ГГц (2,85 ГГЦ в базовой версии) и малыми ядрами Cortex-A510. В последнем случае частоты остались на уровне 1,8 ГГц.
По графическому процессору обновлённого Dimensity 9200 Plus производитель не стал давать подробных уточнений, но заявил о росте производительности в размере 17 %. Сам графический чип не менялся — это всё тот же Mali-G715 Immortalis MC11 с аппаратной поддержкой трассировки лучей.
Из других технических характеристик достойно упоминания следующее:
- поддержка Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 7;
- поддержка технологии энергосбережения Wi-FI UltraSave и Bluetooth LE Audio;
- установленный можем X80 с поддержкой mmWave 5G;
- APU шестого поколения с поддержкой частоты обновления до 240 Гц и разрешением FHD+.
Смартфон iQOO Neo8 Pro должен стать первым устройством на базе Dimensity 9200 Plus.