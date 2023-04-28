Опубликованный сегодня квартальный отчёт Intel невольно подогрел интерес публики к состоянию дел во всей полупроводниковой отрасли, поэтому ресурс DigiTimes решил попутно поднять тему освоения компанией TSMC передовой 3-нм технологии. По данным источника, многие клиенты TSMC, которые уже подготовили проектную документацию к производству своих 3-нм изделий и даже начали получать предсерийные образцы, склоняются к отсрочке вывода новинок на рынок.
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Среди носителей подобных идей упоминаются компании AMD, NVIDIA, MediaTek и Qualcomm. Скорее всего, речь идёт чисто о финансовых причинах задержки, ведь у клиентов TSMC сейчас немало нераспроданной продукции предыдущего поколения, поэтому и с запуском в производство новинок они спешить не хотят. Вряд ли подобные рассуждения допускает Apple, которая является крупнейшим клиентом TSMC и основным потребителем передовой литографии. Выпуск 3-нм чипов Apple для смартфонов и ПК должен быть налажен в текущем году, и здесь вряд ли уместно говорить о переносе.