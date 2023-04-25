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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Спрос на ноутбуки будет оставаться слабым до конца года
В этом убеждены тайваньские поставщики.
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Тайваньская компания TSMC, которая выпускает чипы по заказу многих разработчиков, уже отчиталась о результатах первого квартала и не стала спешить с формированием прогноза по срокам восстановления спроса на рынке компьютерных комплектующих, поэтому опрошенные ресурсом DigiTimes поставщики компонентов заявили, что слабый спрос на ноутбуки сохранится до конца текущего года.

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Источник изображения: DigiTimes

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Недавно популярное российское издание сообщило, что по итогам первого квартала объёмы продаж ноутбуков в отечественной рознице снизились на 20%. При этом объёмы реализации настольных систем снизились на 6% по сравнению с показателем годичной давности. В общей сложности, настольных компьютеров и ноутбуков в российской рознице было продано на 30-35% меньше, чем годом ранее. Специфика российского рынка заключается в том, что поставкам ноутбуков западных брендов мешают санкционные ограничения, поэтому передел рынка осуществляется в пользу поставщиков из Китая и даже Тайваня.

#аналитика #ноутбуки
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