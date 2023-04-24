При этом выросли продажи ноутбуков китайского и российского производства

Издание «Коммерсантъ» пишет, что по итогам первого квартала объём продаж ноутбуков в России сократился на 20%. Продажи компьютеров упали на 6% по сравнению с показателем годичной давности. Совокупный объём компьютеров и ноутбуков в абсолютном выражении за первый квартал уменьшился на 30–35%.

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В первом квартале было продано 812000 ноутбуков на сумму 45,5 млрд руб. Настольных компьютеров было продано 278000 на сумму 12,1 млрд руб. Здесь больше всего пострадали продажи компаний Lenovo, HP и российской Depo. Лидирует российский бренд iRU, доля продаж которого составляет 20%.

Если считать в деньгах, падение продаж ноутбуков и компьютеров составило 30%. По мнению аналитиков, виновато увеличение доли более дешёвых моделей от китайских и российских производителей, которые заполняют рынок с начала прошлого года. Одни полагают, что подобная тенденция будет продолжаться. Другие считают, что российским производителям будут мешать поставки в рамках параллельного импорта.

Наиболее сильный спад наблюдается у компаний, которые покинули российский рынок. Ноутбуки Dell продаются на 75% реже прежнего, HP на 74%, Asus на 67%, Acer на 62%, Apple на 34%.

Зато растут продажи китайских производителей вроде ThundeRobot и Chuwi, показатели которых выросли более чем в два раза. Haier и Gigabyte увеличили объём продаж на 23% и 42% соответственно.

Доля российских ноутбуков выросла почти в два раза. Этому поспособствовало увеличение ассортимента в ценовой категории до 25000 руб. Также есть модели российских производителей по цене 25–50 тыс. руб.

Считается, что рынок падает по причине того, что в прошлом году многие закупились техникой, ожидая её исчезновения с прилавков. Спрос начал снижаться осенью. С тех пор берут по большей части устройства нижнего ценового сегмента. Компьютеры дешевле 17000 руб стали покупать чаще на 84%, до 25000 руб на 73%.

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