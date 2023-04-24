Возможно, именно заявление о готовности YMTC в августе прошлого года о начале выпуска 232-слойной памяти типа 3D NAND послужило толчком к усугублению санкций со стороны США. К началу октября власти этой страны запретили поставлять в Китай оборудование, позволяющее наладить выпуск микросхем памяти с количеством слоёв более 128 штук. К декабрю YMTC попала под адресные санкции США. Теперь издание SCMP сообщает, что китайская компания намеревается наладить выпуск твердотельной памяти на экспериментальной линии, использующей только оборудование китайского происхождения.
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YMTC намеревается наладить производство довольно современной памяти типа 3D NAND на линии с отечественным оборудованием при поддержке локальных поставщиков и китайских властей, которые готовы выделить до $7 млрд на решение проблемы импортозамещения в сфере производства твердотельной памяти. Поставщикам оборудования рекомендовано удалить опознавательные символы со своей продукции, если они решатся снабжать YMTC таким оборудованием, ведь компания уже находится под санкциями США и пристальным вниманием контролирующих ведомств.
Пока память YMTC в 232-слойной компоновке встречается в ограниченном ассортименте накопителей, предназначенных для китайского рынка. Фактически, компания может её производить с прошлого года, но объёмы выпуска сильно ограничены. Сотрудничество с китайскими поставщиками призвано хотя бы отчасти решить эту проблему.