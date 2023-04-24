Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайская компания YMTC рассчитывает наладить выпуск передовой твердотельной памяти на китайском оборудовании
Вот только когда — большой вопрос.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Возможно, именно заявление о готовности YMTC в августе прошлого года о начале выпуска 232-слойной памяти типа 3D NAND послужило толчком к усугублению санкций со стороны США. К началу октября власти этой страны запретили поставлять в Китай оборудование, позволяющее наладить выпуск микросхем памяти с количеством слоёв более 128 штук. К декабрю YMTC попала под адресные санкции США. Теперь издание SCMP сообщает, что китайская компания намеревается наладить выпуск твердотельной памяти на экспериментальной линии, использующей только оборудование китайского происхождения.

реклама

Источник изображения: YMTC

YMTC намеревается наладить производство довольно современной памяти типа 3D NAND на линии с отечественным оборудованием при поддержке локальных поставщиков и китайских властей, которые готовы выделить до $7 млрд на решение проблемы импортозамещения в сфере производства твердотельной памяти. Поставщикам оборудования рекомендовано удалить опознавательные символы со своей продукции, если они решатся снабжать YMTC таким оборудованием, ведь компания уже находится под санкциями США и пристальным вниманием контролирующих ведомств.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Пока память YMTC в 232-слойной компоновке встречается в ограниченном ассортименте накопителей, предназначенных для китайского рынка. Фактически, компания может её производить с прошлого года, но объёмы выпуска сильно ограничены. Сотрудничество с китайскими поставщиками призвано хотя бы отчасти решить эту проблему.

#полупроводники #китайские производители #3d nand #ymtc
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Робомобили Baidu будут оснащаться процессорами китайской разработки
Аналитики Needham убеждены, что технологическому лидерству TSMC ничто не угрожает
Власти США хотят надавить на Китай через Южную Корею в случае появления у него претензий к Micron
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Лучший однобашенный 4-х трубочный кулер для 12700К
13
Успехи и провалы самой красной компании в мире - AMD
23
Elitegroup Computer Systems (ECS) - производитель материнских плат и видеокарт, о котором все забыли
22
Железные итоги апреля: лучшая игровая сборка для геймеров на GeForce RTX 4070 + Ryzen 7 7700X
24
Почему большинство возрожденных отраслей, заводов и предприятий СССР были американскими
47
Собираем универсальный флагманский ПК для видеоблогера или игрового стримера
6
Лидер группы НАИВ высказался в поддержку семьи Москалёвых
75
О The Sims 5 Project Rene - графика, кооператив и мультиплеер, основные механики и другое
7
Малоизвестные факты, неудачи и будущее компании Intel
20
Сборка Stable Diffusion web UI Neuro: Доступная и простая в использовании нейросеть. Часть 1
+

Сейчас обсуждают

хахахер
12:15
ещё щас хуже ждун
Пригожин отдал приказ не брать пленных – что вынудило основателя ЧВК «Вагнер» пойти на такой шаг
O5-14
12:12
а может хватит играть в хороших и правильных, и залить напалмом и фосфором ? при необходимости омп.
Пригожин отдал приказ не брать пленных – что вынудило основателя ЧВК «Вагнер» пойти на такой шаг
dagnoparte
12:12
вместо тысячи глупых слов ни о чём https://www.youtube.com/watch?v=vIAFJ7QIU7k
Экс-депутатша Швеции поступила на службу в ВСУ
Severnaya
12:11
Что такое глоу?
Обзор и тестирование игрового монитора Mastero C2722H
O5-14
12:10
"которые пришли на фронт не по своей воле. " - а кто мешает им прикончить офицеров и прочую гадость ? какая разница где дохнуть.
Пригожин отдал приказ не брать пленных – что вынудило основателя ЧВК «Вагнер» пойти на такой шаг
хахахер
12:10
к каждой атаке дрона,тут надо подходить индивидуально.И большая удача ещё понадобится
Украинский дрон с С4 упал на дерево в Подмосковье, а морские беспилотники ударили по Севастополю
O5-14
12:09
лучше в канаве валяться, чем жить инвалидом без ног/руг/глаз
Пригожин отдал приказ не брать пленных – что вынудило основателя ЧВК «Вагнер» пойти на такой шаг
NOFX
12:09
Они просто пока не решили как утилизировать ВСУ. Сразу пачкой или постепенно.
Financial Times: В Украине опасаются провала контрнаступления
Зося Шах
12:05
Я одного понять не могу, и это уже не первый раз
Малоизвестные факты, неудачи и будущее компании Intel
житель Хрюкландии
12:04
Удочеришь?
Малоизвестные факты, неудачи и будущее компании Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем