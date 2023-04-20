Это будет примерно $4 млрд.

О том, что TSMC рассчитывает получить от властей США примерно $15 млрд субсидий в разной форме для частичной компенсации своих расходов на строительство двух предприятий в Аризоне, которые оцениваются в $40 млрд, американская пресса уже писала недавно. Теперь Bloomberg уже со ссылкой на комментарии представителей TSMC на квартальном отчётном мероприятии сообщает, что оцениваемый в $8 млрд японский проект компания тоже собирается примерно на 50% финансировать из государственного бюджета.

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Источник изображения: TSMC

Если учесть, что на поддержку всей национальной полупроводниковой отрасли власти Японии выделили $6,8 млрд, проект строительства предприятия TSMC может оттянуть на себя существенную часть этой суммы. Напомним, что у TSMC есть партнёры по строительству предприятия в Японии, которые на правах акционеров в дальнейшем будут пользоваться приоритетной возможностью размещения заказов на его конвейере. Корпорации Sony будет принадлежать 20% акций совместного предприятия, а поставщик автокомпонентов Denso получит 10% акций.

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По поводу возможности строительства предприятия в Германии представители TSMC сегодня только заявили, что компания ведёт переговоры с партнёрами и вероятными клиентами о возможности строительства предприятия в Европе, которое выпускало бы специализированную электронику. По сути, такая формулировка подразумевает использование довольно зрелых техпроцессов, а поставляться продукция этого предприятия наверняка будет для нужд автопроизводителей.