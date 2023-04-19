Дядю Сэма погубит нежелание идти на уступки?

Как известно, тайваньская компания TSMC планирует в ближайшие несколько лет потратить на строительство в штате Аризона двух предприятий по контрактному выпуску чипов, но одновременно сильно рассчитывает и на поддержку властей США, которые для подобных инвестиционных проектов предусмотрели в так называемом «Законе о чипах» субсидии на общую сумму $39 млрд. Как сообщает издание The Wall Street Journal, компания TSMC для своего проекта в Аризоне рассчитывает получить из бюджета США до $15 млрд субсидий.

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Источник изображения: Reuters

При этом руководство TSMC выражает недовольство рядом требований, которые власти США выдвигают к получателям целевых субсидий. Например, от них требуется предоставлять чиновникам США конфиденциальную экономическую информацию и производственную статистику вроде уровня выхода годной продукции. Кроме того, получатели субсидий обязуются частично вернуть их в американский бюджет, если прибыль конкретных предприятий в какой-то момент превысит запланированный изначально уровень.

До половины из искомых $15 млрд TSMC планирует получить в форме налоговых вычетов. Остальную часть суммы компания готова запросить в виде целевых грантов на строительство двух предприятий в Аризоне. Именно возможная необходимость делиться с властями США частью прибыли этих предприятий сейчас смущает TSMC больше всего. У этого проекта изначально весьма шаткая экономическая основа, и подобные ограничения лишь дополнительно снижают вероятность выхода на окупаемость. Не спешит компания делиться с властями США и данными своих конфиденциальных бухгалтерских документов, и даже просто раскрывать список своих клиентов.

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Без поддержки местных властей TSMC будет трудно оправдать не только строительство двух предприятий в Аризоне, но и их дальнейшую операционную деятельность. Если затраты на строительство предприятий в США для компании окажутся в пять раз выше, чем на Тайване, то текущие расходы могут оказаться в полтора раза больше.