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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские власти осудили решение Японии ограничить поставки оборудования в КНР
В очередной раз, во время встречи с японским дипломатом.
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Само по себе решение японских властей ограничить поставку в Китай 23 типов оборудования для производства полупроводниковых компонентов не является новостью, но китайские чиновники к этой теме считают возвращаться, выступая на различных отраслевых мероприятиях. Как отмечает Reuters, недавно с таким заявлением выступил заместитель министра торговли КНР Ван Шоувэнь (Wang Shouwen).

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Источник изображения: Reuters

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Чиновник выразил озабоченность властей КНР принятым японскими коллегами решением во время встречи с японским послом Хидео Таруми (Hideo Tarumi) в Пекине. Власти Китая призвали Японию следовать правилам ВТО ради сохранения стабильности мировых цепочек поставок чипов. Китайские чиновники ранее уже обращались в ВТО с призывом вмешаться в процесс введения новых экспортных ограничений на поставку оборудования в Китай со стороны США, Нидерландов и Японии. Жалоба на октябрьские действия США была подана Китаем в ВТО ещё в середине декабря прошлого года.

#полупроводники #сша #китай #санкции #тайвань #вто
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