В очередной раз, во время встречи с японским дипломатом.

Само по себе решение японских властей ограничить поставку в Китай 23 типов оборудования для производства полупроводниковых компонентов не является новостью, но китайские чиновники к этой теме считают возвращаться, выступая на различных отраслевых мероприятиях. Как отмечает Reuters, недавно с таким заявлением выступил заместитель министра торговли КНР Ван Шоувэнь (Wang Shouwen).

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Чиновник выразил озабоченность властей КНР принятым японскими коллегами решением во время встречи с японским послом Хидео Таруми (Hideo Tarumi) в Пекине. Власти Китая призвали Японию следовать правилам ВТО ради сохранения стабильности мировых цепочек поставок чипов. Китайские чиновники ранее уже обращались в ВТО с призывом вмешаться в процесс введения новых экспортных ограничений на поставку оборудования в Китай со стороны США, Нидерландов и Японии. Жалоба на октябрьские действия США была подана Китаем в ВТО ещё в середине декабря прошлого года.