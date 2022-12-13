Надейся и жди.

По информации Nikkei Asian Review, власти Китая обратились во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на действия США, которые в начале октября запретили поставку в КНР чипов и оборудования для их производства. По мнению китайских чиновников, эти действия американских властей нарушают правила честной конкуренции и разрушают мировые цепочки поставок.

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Источник изображения: Reuters

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Как добавили представители китайского министерства торговли, власти США прикрывают вопросами национальной безопасности собственные коммерческие интересы и используют нездоровый протекционизм для ограничения конкуренции во внешнеторговой сфере. Не факт, что иск в ВТО принесёт какие-либо результаты, полезные для Китая, поскольку практика показывает, что США уклоняются от выполнения своих обязательств или оспаривают решения данной международной организации по уже рассмотренным спорам.