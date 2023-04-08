Среди систем с четырьмя графическими процессорами.

Ещё лет десять назад органично вписывающиеся в тематику данного информационного ресурса новости о разгоне сегодня явно контрастируют с актуальной повесткой дня, но это не повод отказываться от их публикации. Греческий энтузиаст OGS воспользовался излюбленным приёмом для продвижения вверх по рейтингу 3DMark11 Performance, объединив в одной системе довольно старые видеокарты и современный центральный процессор.

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Источник изображения: AMD

Конфигурация тестовой системы интересна ещё и тем, что использовались не самые популярные видеокарты — редкие двухпроцессорные Radeon Pro Duo на чипах семейства Fiji с памятью типа HBM, которые AMD в своё время позиционировала на стыке игрового и профессионального сегментов. Поскольку память типа HBM категорически не любит разгон, а штатная система охлаждения видеокарт не модифицировалась, то частота графических процессоров выросла всего на 13% до 1130 МГц, а память вообще не разгонялась. Зато таких графических процессоров в одной системе оказалось четыре штуки, поскольку использовалась пара видеокарт с двумя чипами на каждой.

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Центральному процессору Intel Core i9-13900KS при помощи жидкого азота удалось на частоте 7700 МГц сохранить стабильность работы под нагрузкой при активности 8 вычислительных ядер и 16 потоков. В тесте 3DMark11 Performance был получен результат 75 406 баллов, который не только преодолевать важную планку в 75 000 баллов, но и становится лучшим среди систем с четырьмя графическими процессорами. Правда, в абсолютном зачёте он всё равно соответствует только 35-му месту.