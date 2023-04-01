По данным Financial Times, находящаяся с прошлого октября под американскими санкциями китайская компания YMTC не опускает руки, и во второй половине следующего года намеревается ввести в строй новое предприятие в Ухане, которое будет в значительной степени оснащено технологическим оборудованием китайского производства. Кроме того, на предприятие будут частично перемещены экземпляры оборудования американского производства, которые оказались не востребованы на других площадках YMTC, а ещё китайская компания надеется на сохранение возможности получать от нидерландской ASML те литографические сканеры, которые под санкции не попадают.
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Тем самым в значительной степени YMTC удастся нивелировать влияние санкций США на свой бизнес по производству микросхем твердотельной памяти. Более того, в дальнейшем компания надеется продвинуться в своих разработках за пределы 128-слойной памяти типа 3D NAND, выпуском которой западные оппоненты хотят ограничить её технологические возможности. Уже без зарубежного оборудования YMTC попытается освоить выпуск 196- и 232-слойной памяти. На оснащение нового предприятия китайским оборудованием, помимо прочего, были выделены и государственные субсидии в размере $7 млрд.