Новые обещания трансформировались в новые надежды.

За прошедшие 12 месяцев курс акций Intel снизился на 40%, поэтому выступление представителей руководства с рассказом о последовательности выпуска новых серверных процессоров ожидаемо подогрело интерес инвесторов к этим ценным бумагам. Напомним, вчера Intel пообещала в первой половине 2024 года вывести на рынок процессоры Sierra Forest для энергоэффективных серверных конфигураций. Они будут производиться по технологии Intel 3, а уже в 2025 году дебютируют их преемники Clearwater Forest, которые будут производиться по передовому техпроцессу Intel 18A.

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Источник изображения: Intel

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По сути, своими заявлениями руководство Intel должно было вселить в инвесторов уверенность, что компания не только будет удерживать свои позиции в серверном сегменте за счёт выпуска новых моделей процессоров, но и освоит намеченные пять новых техпроцессов к 2025 году, начав применять самый передовой из них для выпуска собственной продукции. Акции Intel выросли в цене на 7,5%, впервые столь значительно с ноября прошлого года.