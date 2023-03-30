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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Рассказ о графике выхода новых процессоров поднял курс акций Intel на 7,6%
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За прошедшие 12 месяцев курс акций Intel снизился на 40%, поэтому выступление представителей руководства с рассказом о последовательности выпуска новых серверных процессоров ожидаемо подогрело интерес инвесторов к этим ценным бумагам. Напомним, вчера Intel пообещала в первой половине 2024 года вывести на рынок процессоры Sierra Forest для энергоэффективных серверных конфигураций. Они будут производиться по технологии Intel 3, а уже в 2025 году дебютируют их преемники Clearwater Forest, которые будут производиться по передовому техпроцессу Intel 18A.

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Источник изображения: Intel

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По сути, своими заявлениями руководство Intel должно было вселить в инвесторов уверенность, что компания не только будет удерживать свои позиции в серверном сегменте за счёт выпуска новых моделей процессоров, но и освоит намеченные пять новых техпроцессов к 2025 году, начав применять самый передовой из них для выпуска собственной продукции. Акции Intel выросли в цене на 7,5%, впервые столь значительно с ноября прошлого года.

#intel #финансы #акции
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