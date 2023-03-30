Intel рассекретила свои планы на будущее.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Intel продолжает активно противостоять AMD не только на рынке десктопных решений, но и в серверном сегменте, следуя своим планам по запуску сразу четырёх новых микроархитектур Xeon в ближайшие два года: как информирует общественность ресурс VideoCardz, в рамках специального мероприятия, посвящённого продуктам для центров обработки данных и задач, связанных с искусственным интеллектом, компания обнародовала свои планы на будущее.

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Сообщается, что в противовес процессорам AMD семейства Bergamo, наделённым эффективными ядрами на базе микроархитектуры Zen4c, специалисты Intel готовятся представить на суд компьютерной общественности CPU собственной разработки, снабжённые E-ядрами: так, в первой половине 2024 года «синяя команда» намерена явить миру процессоры под кодовым именем Sierra Forest, которые будут выпускаться по техпроцессу Intel 3 и получат до 144 эффективных ядер в максимальном своём исполнении.

Назначены и преемники процессоров Intel Sierra Forest — на смену им придут продукты семейства Clearwater Forest, которые дебютируют в 2025 году и станут первыми CPU Xeon, производимыми по техпроцессу Intel 18A.

Поведала Intel и о будущих моделях серверных процессоров, снабжённых производительными ядрами: запуск моделей Xeon Scalable пятого поколения, принадлежащих к семейству Emerald Rapids, должен состояться в четвёртом квартале текущего года — новинки придут на смену CPU Sapphire Rapids.

Кроме того, «синяя команда» решила порадовать энтузиастов, ценящих «внутреннюю» красоту процессоров, опубликовав изображение, на котором красуются два вычислительных кристалла процессора Emeralds Rapids.

Некоторые детали касательно возможностей следующего (шестого) поколения процессоров Xeon, именуемого Granite Rapids, также были продемонстрированы компьютерной общественности: так, пропускная способность памяти DDR5 будущих новинок в процессе теста составила 1.5 Тбайт/c, что на 80 % выше на фоне возможностей моделей текущего поколения. При этом модели семейства Granite Rapids могут похвастаться поддержкой до DDR5-8800 в режиме MCR.

Источник изображений: VideoCardz, Intel

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Помимо этого стало известно, что процессоры Sierra Forest и Granite Rapids будут использовать одну и ту же платформу, именуемую Birch Stream.