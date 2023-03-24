Со страниц блога More Than Moore главный редактор одного популярного технического ресурса из США поведал на этой неделе свежую информацию о намерениях Intel в отношении своего бизнеса, связанного с разработкой модемов. Как известно, в 2019 году профильные активы по разработке модемов для смартфонов Intel продала компании Apple, которая пока так и не разродилась фирменным модемным решением, но права на разработку 5G-модемов для компьютеров и ноутбуков Intel до сих пор сохраняет за собой.
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Как объясняет источник, уже в мае Intel начнёт передавать профильные активы тайваньской компании MediaTek, а к июлю эта миграция завершится полностью. В дальнейшем MediaTek будет оказывать техническую поддержку всем пользователям 5G-модемов Intel, а также разрабатывать обновления драйверов. В случае с 4G-модемами всё несколько проще, поскольку их поставки планируется свернуть к концу 2025 года, но до тех пор техническую поддержку бывшим клиентам Intel будет оказывать компания Fibocom. Данный бизнес приносил Intel не так много денег и требовал расходов, но самое главное, что рынок беспроводных модемов для ПК не рос на протяжении последних десяти лет, а потому компания решила уйти с него ради экономии средств.