Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel готова полностью отречься от разработки модемов
Теперь это будет проблема MediaTek и Fibocom.
рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

Со страниц блога More Than Moore главный редактор одного популярного технического ресурса из США поведал на этой неделе свежую информацию о намерениях Intel в отношении своего бизнеса, связанного с разработкой модемов. Как известно, в 2019 году профильные активы по разработке модемов для смартфонов Intel продала компании Apple, которая пока так и не разродилась фирменным модемным решением, но права на разработку 5G-модемов для компьютеров и ноутбуков Intel до сих пор сохраняет за собой.

реклама

Источник изображения: Intel

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Как объясняет источник, уже в мае Intel начнёт передавать профильные активы тайваньской компании MediaTek, а к июлю эта миграция завершится полностью. В дальнейшем MediaTek будет оказывать техническую поддержку всем пользователям 5G-модемов Intel, а также разрабатывать обновления драйверов. В случае с 4G-модемами всё несколько проще, поскольку их поставки планируется свернуть к концу 2025 года, но до тех пор техническую поддержку бывшим клиентам Intel будет оказывать компания Fibocom. Данный бизнес приносил Intel не так много денег и требовал расходов, но самое главное, что рынок беспроводных модемов для ПК не рос на протяжении последних десяти лет, а потому компания решила уйти с него ради экономии средств.

#intel #mediatek #сети и телекоммуникация #модем #5g модем
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Тайваньские разработчики чипов стараются не иметь дела с китайскими клиентами
Intel выставила на продажу комплекс офисных зданий в Сан-Хосе
Intel не укладывается в сроки согласования сделки с Tower Semiconductor
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я больше не прикоснусь к продукции компании Logitech
88
Перед отправкой Киеву советские МиГ-29 вооружат современными ракетами и установят РЛС от ЗРК NASAMS
2
Как сэкономить при сборке игрового компьютера в 2023 году — 5 полезных советов
9
Халява в Steam - фармим коллекционные карточки
6
США взволнованы: Армия Китая активно перебрасывает свои истребители в Африку
7
В поисках бюджетного суперкулера для современного шестиядерного процессора
13
Как правильно настроить любую видеокарту AMD Radeon - решение возникающих проблем
27
Видеокарта RTX2060 от Gigabyte в 2023 году - краткий обзор
16
Cyberpunk 2077 HD Reworked Project - обзор популярного мода с тестами производительности
8
Counter-Strike 2 получает движок Source 2 и готовится к запуску летом 2023 года
4

Сейчас обсуждают

Эбельги хвайги дур
11:50
Он ярый зелёный фанатик, он AMD ненавидит. Сейчас тебе ответит что-то вроде: А у NVIDIA совсем по-другому и они вообще не ломаются. Чекай
Как правильно настроить любую видеокарту AMD Radeon - решение возникающих проблем
Отмороженный кот Сталина
11:45
Чем это авторитетен? Ты подстилочка чья то?
Как правильно настроить любую видеокарту AMD Radeon - решение возникающих проблем
Jorj Jorjievich
11:44
Проплаченная статья лоббистов Nvidia: чистая антиреклама AMD.
Как правильно настроить любую видеокарту AMD Radeon - решение возникающих проблем
Эбельги хвайги дур
11:44
Заплачь ещё. Россия мощь-Ахмат сила 👊
Россия показала, чем встретит немецкие "Леопарды" в зоне спецоперации
nonses84
11:44
Я больше верю в то, что они просто западу по ушам ездят. Всё будет как и раньше , просто немного тише 😁
Financial Times: Казахстан ужесточит борьбу с параллельным импортом
baran
11:42
Это как нужно драйвер поставить чтобы чёрные экраны и.т.п. , как вы умудряетесь , что надо сделать я хрен его знает?
Как правильно настроить любую видеокарту AMD Radeon - решение возникающих проблем
Pavelshakh
11:40
Ты наверное не выкупаешь вообще и не держал в руках карты 6000 серии. Причем здесь викон, который эти карты видит раз в сто лет и занимается "ТОЛЬКО" ремонтом. То есть ты считаешь нормой практически п...
Как правильно настроить любую видеокарту AMD Radeon - решение возникающих проблем
djon3volta
11:35
Я уже почти перестал в новости заходить, особенно где много коментов. И так понятно что там, кого лайкают и дизлайкают. Эта пустая трата времени и нервов. Пользы НОЛЬ. Те кто публикует новости за день...
Россия показала, чем встретит немецкие "Леопарды" в зоне спецоперации
Илья Петров
11:33
Все отлично работает.
Халява в Steam - фармим коллекционные карточки
Дмитрий Копаев
11:32
задел на будущее, когда скажем мощность нынешних топов в процессорах и графике станет общедоступной в среднем или даже нижнем сегменте, а такое может случится в ближайшие 5-7 лет я думаю, когда все бл...
Магазин приложений RuStore установили уже 8 000 000 человек – премьер-министр РФ Мишустин
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем