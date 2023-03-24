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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Huawei добилась успехов в создании программных средств для проектирования 14-нм чипов
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Для компании Huawei Technologies, которая под санкциями США находится с 2019 года, отсутствие доступа к производственным мощностям TSMC является не единственной проблемой, мешающей выпускать в достаточном ассортименте полупроводниковые компоненты современного класса. Соответствующие чипы надо разрабатывать с использованием современного программного обеспечения, а доступ к нему американские компании тоже блокируют по требованию властей.

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Агентство Reuters со ссылкой на китайские СМИ сообщает, что Huawei Technologies удалось добиться успеха в создании программного обеспечения, пригодного для разработки полупроводниковых компонентов, изготавливаемых по 14-нм технологии.

Источник изображения: Reuters

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Источнику это стало известно со слов некоего руководителя Huawei высокого ранга, который выступал перед закрытой аудиторией ещё 28 февраля этого года. Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что Huawei в условиях повышенной секретности прибирает к рукам заброшенные предприятия по производству чипов, расположенные в Китае. За три с лишним года американских санкций китайский гигант смог заменить на отечественные около 13 000 наименований полупроводниковых компонентов.

#полупроводники #huawei #импортозамещение #разработка
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