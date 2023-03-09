Интересы Intel на технологической конференции Morgan Stanley представлял финансовый директор корпорации Дэвид Зинснер (David Zinsner), а потому одним из первых вопросов на повестке дня оказалось обсуждение недавнего решения компании снизить дивиденды в три раза.
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Представитель Intel пояснил, что макроэкономическая обстановка в первом квартале текущего года оказалась хуже ожиданий руководства компании, а потому к формированию бюджета пришлось подойти с более консервативных позиций. Компании нужны колоссальные инвестиции, в таких условиях сохранять расточительную дивидендную политику было бы неосмотрительно. При этом члены совета директоров были убеждены, что акции Intel должны привлекать инвесторов приличным уровнем дивидендов, а потому компромиссом стало их снижение до уровня 12,5 цента на одну акцию. По крайней мере, на этом уровне они всё равно конкурентны, но одновременно у компании появляются дополнительные средства на развитие.