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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel попыталась сохранить дивиденды на конкурентном уровне, сократив их в три раза
Полностью отказаться от их выплаты она не решилась.
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Интересы Intel на технологической конференции Morgan Stanley представлял финансовый директор корпорации Дэвид Зинснер (David Zinsner), а потому одним из первых вопросов на повестке дня оказалось обсуждение недавнего решения компании снизить дивиденды в три раза.

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Источник изображения: Intel

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Представитель Intel пояснил, что макроэкономическая обстановка в первом квартале текущего года оказалась хуже ожиданий руководства компании, а потому к формированию бюджета пришлось подойти с более консервативных позиций. Компании нужны колоссальные инвестиции, в таких условиях сохранять расточительную дивидендную политику было бы неосмотрительно. При этом члены совета директоров были убеждены, что акции Intel должны привлекать инвесторов приличным уровнем дивидендов, а потому компромиссом стало их снижение до уровня 12,5 цента на одну акцию. По крайней мере, на этом уровне они всё равно конкурентны, но одновременно у компании появляются дополнительные средства на развитие.

#intel #финансы #акции #дивиденды
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