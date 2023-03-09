Полностью отказаться от их выплаты она не решилась.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Интересы Intel на технологической конференции Morgan Stanley представлял финансовый директор корпорации Дэвид Зинснер (David Zinsner), а потому одним из первых вопросов на повестке дня оказалось обсуждение недавнего решения компании снизить дивиденды в три раза.

реклама

Источник изображения: Intel

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Представитель Intel пояснил, что макроэкономическая обстановка в первом квартале текущего года оказалась хуже ожиданий руководства компании, а потому к формированию бюджета пришлось подойти с более консервативных позиций. Компании нужны колоссальные инвестиции, в таких условиях сохранять расточительную дивидендную политику было бы неосмотрительно. При этом члены совета директоров были убеждены, что акции Intel должны привлекать инвесторов приличным уровнем дивидендов, а потому компромиссом стало их снижение до уровня 12,5 цента на одну акцию. По крайней мере, на этом уровне они всё равно конкурентны, но одновременно у компании появляются дополнительные средства на развитие.