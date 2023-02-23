Ещё недавно компания Intel с уверенностью заявляла, что не собирается пересматривать дивидендную политику, рассчитывая сохранить выплаты на уровне прошлого года, которые составили $6 млрд. Но позднее руководство приняло решение снизить величину собственного компенсационного пакета, а теперь CNBC сообщает о принятом на совете директоров Intel решении сократить размер дивидендов почти в три раза до 12,5 центов на одну акцию. Выплата дивидендов действующим акционером состоится 1 июня этого года.
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Фактически, компании впервые с 2000 года придётся пойти на снижение дивидендов. По словам генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), компания Intel со временем надеется вернуться к росту дивидендов. По его мнению, которое разделяет совет директоров, дивиденды являются критически важным компонентом общей привлекательности Intel. Выручка на рынке ПК, от которой компания по-прежнему сильно зависит, резко упала, а затраты приходится нести в увеличенных размерах из-за стремления Intel строить новые предприятия и навёрстывать технологическое отставание от конкурентов. В таких условиях приходится обделять акционеров.