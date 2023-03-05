Ошибочка вышла.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Как выяснили представители ресурса Tom’s Hardware, опубликованная недавно информация о достигнутом в четвёртом квартале паритете рыночной доли Intel и AMD в сегменте дискретной графики на уровне 9% не соответствует действительности.

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Источник изображения: Jon Peddie Research

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Специалисты Jon Peddie Research в изначальных расчётах допустили ошибку, поскольку не отделили выручку Intel от реализации в четвёртом квартале прошлого года 60 000 ускорителей Ponte Vecchio для нужд серверного сегмента. В отчётности Intel эти поставки на тот момент упоминались общей строкой с клиентскими решениями, но не могли считаться объективной статистикой для потребительского рынка. Устранив эту неточность, авторы исследования теперь утверждают, что Intel в четвёртом квартале прошлого года занимала 6% рынка дискретной графики, а не 9%. То есть, доля AMD в полтора раза больше, хотя для дебютанта в лице Intel и 6% на высоко конкурентном рынке — неплохой результат.