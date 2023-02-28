Судя по последним новостям из мира настольных видеокарт, похоже, что Intel наконец-то делает себе имя на рынке. Свежие данные от аналитической компании Jon Peddie Research показывают, что общий рынок графических процессоров для ПК значительно сократился в поставках. Фактически, в прошлом квартале произошло падение на 35% по сравнению с предыдущим годом, причём наибольший удар пришёлся на мобильный сегмент, который упал на целых 43%.
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Особенно интересна ситуация с дискретными GPU. Поставки упали с 26 до 13 миллионов чипов, что составляет огромное снижение в 50%. Intel и AMD, тем временем, занимают по 9% рынка, что является удивительным сдвигом в плане конкуренции между тремя компаниями. Между тем, доля NVIDIA всего за год увеличилась с 78% до 82%.
Учитывая эту статистику, очевидно, что Intel добилась значительных успехов на рынке настольных видеокарт. Будут ли графические процессоры Arc поколения Alchemist от Intel и дальше догонять аналогичные устройства AMD, пока что не известно. Статистика показывает, что с каждым днём пользователи проявляют всё больший интерес к чипам "синей" компании. Вероятно, это происходит из-за их доступной стоимости и неплохой производительности в играх.
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