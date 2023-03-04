Система вознаграждения за труд руководства Intel подразумевает, как и у большинства публичных компаний, выплату поощрения в форме её акций, потому Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) имеет возможность получать эти ценные бумаги по гораздо более выгодному курсу, чем рыночный. И всё же, как поясняет Barron’s, это не предотвращает покупку акций Intel Патриком Гелсингером на открытом рынке — благо, курс то и дело снижается.
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Из новых отчётных документов на сайте американских регуляторов в сфере оборота ценных бумаг становится известно, что на следующий день после объявления о снижении дивидендов в три раза глава Intel купил 9700 акций компании на сумму $250 000 по цене $25,68 за штуку. Они были приобретены семейным трастом, который контролируется Гелсингером и уже располагает 18 700 акциями компании. Прочие связанные с ним трасты владеют в общей сложности 361 099 акциями Intel, а напрямую Гелсингеру принадлежат 52 798 акций компании. По словам представителей Intel, покупки акций руководством свидетельствуют об уверенности Гелсингера в долгосрочной стратегии компании и трансформации бизнеса. Ближайшая предыдущая сделка такого рода состоялась 31 января, тогда на сумму $250 000 главе Intel удалось приобрести 9000 акций.