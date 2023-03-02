Выделить для этого нужно $1,9 млрд.

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3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

По информации Bloomberg, власти КНР готовы поддержать крупнейшего в стране производителя твердотельной памяти финансовыми вливаниями на сумму $1,9 млрд. Компания YMTC осенью прошлого года попала под новую волну санкций США, лишившись доступа к оборудованию для производства микросхем 3D NAND с количеством слоёв более 128 штук.

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Источник изображения: YMTC

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Средства будут выделены государственным фондом, который поддерживает и крупнейшего в Китае контрактного производителя чипов SMIC. По данным источника, YMTC теперь располагает правом передавать свои технологии сторонним компаниям. Помимо влияния санкций США, вливания средств китайского фонда позволят YMTC компенсировать плачевное состояние рынка памяти.