В августе прошлого года возрождённая марка DeLorean, известная широкой аудитории главным образом по популярной кинотрилогии «Назад в будущее», представила свой первый электромобиль Alpha5, а позже начался приём заказов на его поставку. Теперь становится известно, что DeLorean вынуждена ограничить квоту на предварительные заказы, сократив её с 9351 до 4000 машин. Как сообщается, выпустить необходимое количество электромобилей в 2024 году компании помешают проблемы с доступностью отдельных компонентов.
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Кстати, место в очереди на DeLorean Alpha5 отныне стоит $3500, и размер предоплаты будет расти по мере исчерпания квоты. Зато торговать местами в очереди можно будет вполне официально — DeLorean даже запустит профильный аукцион. В условиях, когда даже крупные автопроизводители испытывают проблемы, выводить на рынок электромобили создаваемым с нуля компаниям достаточно сложно.