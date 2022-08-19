Теперь на него можно посмотреть не только на картинках.

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Вслед за майской презентацией компьютерных изображений первого электромобиля возрождённой марки DeLorean, как сообщает IGN, на отраслевом мероприятии в Калифорнии на этой неделе дебютировал ходовой прототип модели Alpha5, которая сохранила традиционные для классического DMC-12 подъёмные двери. Правда, поскольку новинка марки предлагает места для четырёх человек, то и двери получились более широкими – они открывают доступ сразу на оба ряда сидений.

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Источник исходного изображения: IGN

Интерьер электромобиля не перегружен органами управления, приборная панель изначально имеет цифровое исполнение, а для задних пассажиров предусмотрен свой небольшой дисплей на массивной центральной консоли.

Источник исходного изображения: IGN

Дефлектор системы вентиляции, согласно моде последних лет, сделан сплошным на всю ширину передней панели.

Источник исходного изображения: IGN

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Технические характеристики DeLorean Alpha5 не обновлялись с мая, но тогда упоминалась способность электромобиля преодолевать без подзарядки до 480 км и способность разменивать скорость в 100 км/ч примерно за три секунды.