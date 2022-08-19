Вслед за майской презентацией компьютерных изображений первого электромобиля возрождённой марки DeLorean, как сообщает IGN, на отраслевом мероприятии в Калифорнии на этой неделе дебютировал ходовой прототип модели Alpha5, которая сохранила традиционные для классического DMC-12 подъёмные двери. Правда, поскольку новинка марки предлагает места для четырёх человек, то и двери получились более широкими – они открывают доступ сразу на оба ряда сидений.
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Интерьер электромобиля не перегружен органами управления, приборная панель изначально имеет цифровое исполнение, а для задних пассажиров предусмотрен свой небольшой дисплей на массивной центральной консоли.
Дефлектор системы вентиляции, согласно моде последних лет, сделан сплошным на всю ширину передней панели.
Технические характеристики DeLorean Alpha5 не обновлялись с мая, но тогда упоминалась способность электромобиля преодолевать без подзарядки до 480 км и способность разменивать скорость в 100 км/ч примерно за три секунды.