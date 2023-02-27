Получается, регуляторы били тревогу не напрасно.

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Ошибки в программном обеспечении FSD уже заставили компанию Tesla выполнить виртуальный отзыв 363 тысяч электромобилей, реализованных в Северной Америке, поскольку регуляторы в США обвинили эти недочёты в ПО в создании потенциально опасных аварийных ситуаций. Исправив ошибки в программном обеспечении через обновление «по воздуху», компания Tesla формально должна была устранить опасную ситуацию.

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Агентство Bloomberg со ссылкой на официальное заявление Tesla сообщает, что компания вынуждена прекратить распространение той версии FSD Beta, которая содержит указанные регуляторами ошибки. По всей видимости, клиенты продолжат получать обновления после того, как дефекты программного обеспечения будут устранены.

Источник изображения: Bloomberg

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Напомним, проблемная версия FSD Beta, которая распространена только среди участников программы добровольного тестирования, могла допускать проезд перекрёстков на долгое время горящий жёлтый сигнал светофора, не соблюдать требования знаков по направлению движения на перекрёстках, пересекать стоп-линию на нерегулируемых перекрёстках без должного замедления и остановки. Tesla ожидает исправить эти ошибки в программном обеспечении в течение ближайших недель.