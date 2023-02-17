На этой неделе Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) посоветовала Tesla отозвать почти 363000 автомобилей из-за проблем с программным обеспечением компании для самостоятельного вождения. Tesla планирует решить проблему с помощью беспроводного обновления.
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Отзыв затрагивает модели Tesla S, X, 3 и Y. В определенных ситуациях программное обеспечение Full Self-Driving Beta (FSD) компании может привести к тому, что автомобили будут проезжать на статические желтые огни, проезжать через знаки остановки, не соблюдать скоростные ограничения или выезжать на полосы, предназначенные только для поворотов.
NHTSA впервые сообщила Tesla о проблеме в конце прошлого месяца. Компания не согласилась с анализом администрации, но добровольно приказала отозвать автомобили в этом месяце в качестве меры предосторожности.
Tesla будет распространять патч для улучшения FSD по беспроводной сети в течение следующих нескольких недель. Поскольку владельцам Tesla не нужно будет привозить свои автомобили в дилерские центры или ремонтные мастерские, чтобы устранить проблему, генеральный директор компании Илон Маск назвал термин отзыв «анахронизмом».
Отзыв — это только одна из последних проблем, с которыми столкнулась Tesla в отношении FSD. В рекламе во время Суперкубка от The Dawn Project было показано, как автомобиль Tesla, работающий на FSD, врезается в манекены детского размера и совершает различные другие ошибки.
Ранее в этом месяце соучредитель Apple Стив Возняк назвал Маска «нечестным» из-за того, как Tesla рекламировала FSD в 2016 году. Возняк и его жена вложили десятки тысяч долларов в модернизацию Tesla после демонстрации FSD в 2016 году.
Беспилотные автомобили других компаний также вызвали жалобы со стороны властей Калифорнии. В одном случае группа роботакси заблокировала перекресток. В других случаях операторы роботакси тратили время первых респондентов, звоня в службу экстренной помощи, когда пассажиры засыпали в автономных автомобилях.
В прошлом году Tesla также пострадала от многочисленных отзывов, затронувших сотни тысяч автомобилей по другим причинам.