В Китае и не только.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

На квартальной отчётной конференции руководство NVIDIA отметило, что выручка в игровом сегменте последовательно увеличилась на 16%, причём если бы не снижение поставок компонентов для игровых консолей, то соответствующий показатель был бы ещё выше. Финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) после оглашения итогов квартала пояснила, что заставляет руководство NVIDIA думать, что спрос на видеокарты начал расти.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Во-первых, Колетт Кресс считает, что коррекция складских запасов игровых видеокарт практически полностью завершилась. Во-вторых, открытие китайской экономики после ковидных ограничений позволяет рассчитывать на восстановление спроса в регионе. В-третьих, видеокарты GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070 Ti настолько тепло встречаются покупателями, что в большинстве их магазинов имеющиеся партии быстро распродаются. Наконец, GeForce RTX 4090 удалось попасть в рейтинг популярности Steam, а для новой и не самой дешёвой видеокарты это серьёзное достижение.