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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA говорит о первых признаках восстановления спроса на видеокарты
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На квартальной отчётной конференции руководство NVIDIA отметило, что выручка в игровом сегменте последовательно увеличилась на 16%, причём если бы не снижение поставок компонентов для игровых консолей, то соответствующий показатель был бы ещё выше. Финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) после оглашения итогов квартала пояснила, что заставляет руководство NVIDIA думать, что спрос на видеокарты начал расти.

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Источник изображения: NVIDIA

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Во-первых, Колетт Кресс считает, что коррекция складских запасов игровых видеокарт практически полностью завершилась. Во-вторых, открытие китайской экономики после ковидных ограничений позволяет рассчитывать на восстановление спроса в регионе. В-третьих, видеокарты GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070 Ti настолько тепло встречаются покупателями, что в большинстве их магазинов имеющиеся партии быстро распродаются. Наконец, GeForce RTX 4090 удалось попасть в рейтинг популярности Steam, а для новой и не самой дешёвой видеокарты это серьёзное достижение.

#nvidia #аналитика #видеокарты #финансы #ada lovelace #geforce rtx 40
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