А серверная по итогам года выросла на 41%.

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Отчётность NVIDIA оказалась лучше ожиданий рынка, что способствовало росту курса акций компании на 8,89% после закрытия торгов. Компания в минувшем квартале, который завершился 29 января, выручила $6,05 млрд. Это хоть и на 21% меньше, чем годом ранее, но выше ожиданий инвесторов, которые рассчитывали в среднем на $6,0 млрд.

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Источник изображения: NVIDIA

Положительной динамикой выручки могли похвастать только серверный сегмент (+11%) и автомобильный (+135%), но последний пока весьма скромен в абсолютном выражении: $294 млн по итогам четвёртого квартала и $903 млн по итогам года. Игровой сегмент продемонстрировал снижение выручки на 46% до $1,831 млрд по итогам квартала, но последовательно она даже выросла на 16%, что в NVIDIA объясняют хорошим спросом на графические решения семейства Ada Lovelace. Годовая выручка компании в игровом сегменте сократилась на 25% до $11,9 млрд.

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Кстати, в серверном сегменте годовая выручка NVIDIA выросла на 41% до рекордных $15 млрд. Другими словами, более половины всей выручки компания в прошлом году получила именно в сегменте центров обработки данных. Непосредственно совокупная годовая выручка в размере $26,974 млрд осталась на прежнем уровне, что для нынешних экономических условий можно считать достижением. В текущем квартале NVIDIA рассчитывает выручить около $6,5 млрд, что тоже довольно оптимистично.