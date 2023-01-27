И в прошлом году выплатила акционерам $6 млрд.

Одним из интересных итогов выступления руководителей Intel на квартальной конференции стало признание в готовности поддерживать выплату дивидендов на конкурентном уровне, хотя дела у компании обстоят не самым лучшим образом, судя по остальным финансовым показателям. Это не помешало Intel в прошлом квартале выплатить дивиденды акционерам в сумме $1,5 млрд, а также назначить дивиденды в первом квартале, исходя из расчёта $0,365 на одну акцию.

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Источник изображения: Intel

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Всего же по итогам прошлого года Intel выплатила $6 млрд в форме дивидендов своим акционерам. Если бы направить эти средства на исследования и разработки или строительство новых предприятий, то можно было бы заметно снизить финансовую нагрузку на бизнес Intel, но если исходить из логики руководства, то возвращать капитал инвесторам не менее важно. Разумеется, члены совета директоров и руководители Intel разного уровня владеют приличными пакетами акций компании, поэтому в выплате дивидендного дохода они заинтересованы напрямую.