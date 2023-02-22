Так считают представители Morgan Stanley.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

В конце прошлого месяца генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) высказала предположение, что по итогам текущего года рынок ПК сожмётся на 10% по сравнению с прошлым, до 260 млн изделий. Аналитики Morgan Stanley ещё недавно придерживались аналогичного мнения, но на этой неделе ухудшили прогноз до 249 млн поставляемых в этом году ПК.

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Источник изображения: Adobe Stock

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По их словам, если подобный прогноз реализуется, то рынок ПК упадёт до минимального значения с 2006 года. Потребителям в таких условиях, при наличии у них свободных средств, имеет смысл рассчитывать на получение скидок от производителей ПК и комплектующих, как добавляют эксперты Morgan Stanley.