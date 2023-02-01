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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка AMD в клиентском сегменте рухнула на 51%, квартал завершён с операционными убытками
Но в целом динамика была положительной.
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По целому ряду критериев компания AMD в минувшем квартале выступила значительно лучше Intel, но квартальный отчёт первой не обошёлся без нескольких «ложек дёгтя», если так много выразиться. Выручка AMD в минувшем квартале выросла на 16% до $5,6 млрд, превзойдя ожидания аналитиков в среднем на $100 млн, но ряд показателей типа прибыли был испорчен необходимостью амортизации активов, принятых на баланс после сделки с Xilinx.

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Источник изображения: AMD

Непосредственно на уровне операционной деятельности неудачи преследовали AMD в клиентском и игровом сегментах. В первом выручка за год сократилась сразу на 51% до $903 млн, а операционные убытки достигли $152 млн. Во втором сегменте выручка упала на 7% до $1,6 млрд. Если спрос на компоненты для игровых консолей оставался высоким, то объёмы реализации графических решений сокращались.

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Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) предположила, что спрос на клиентские процессоры достигнет дна в этом квартале, и уже во втором начнёт расти. В целом, первое полугодие будет характеризоваться стремлением клиентов компании избавиться от имеющихся складских запасов продукции, и об улучшении ситуации можно будет говорить только во втором полугодии. В целом по итогам года объёмы реализации ПК сократятся на 10% по сравнению с прошлым, где-то до 260 млн штук, как считает генеральный директор AMD. В прошлом квартале компания укрепила свои позиции в сегменте клиентских процессоров, а в текущем рассчитывает делать это уже в сегменте серверных.

#amd #аналитика #финансы #процессоры
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