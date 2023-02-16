Ещё в декабре появились свидетельства того, что на предприятии Tesla в Техасе уже осваивается технология сборки кузовов для электрических пикапов Cybertruck, которые встанут на его конвейер в серийном виде до конца текущего года. При этом Илон Маск (Elon Musk) признаёт, что в значительных количествах такие машины начнут производиться лишь в 2024 году.
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В новом видеоролике авторства самой Tesla, как поясняет Electrek, мелькнула технологическая операция с переносом некоей рамы для автомобиля с использованием специально адаптированного робота. Поскольку машин подобных размеров и компоновки c рамной конструкцией Tesla сейчас не производит, легко предположить, что на видео мелькнул именно фрагмент конструкции будущих пикапов Cybertruck. Компания старается максимально автоматизировать производственные процессы и не стесняется заказывать подрядчикам самое сложное технологическое оборудование под свои новые модели и проекты.