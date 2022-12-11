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Новости Hardware Алексей Сычёв
Кузов Tesla Cybertruck был замечен на предприятии в Техасе
Ведётся подготовка к массовому производству.
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На одном из YouTube-каналов появился шпионский снимок кузова электрического пикапа Tesla Cybertruck, предположительно сделанный на предприятии компании в Техасе. Силовой каркас кузова этого футуристичного электромобиля стоит на стапелях в каком-то производственном помещении под вывеской, указывающей на проведение по близости операций порошкового покрытия металлических конструкций.

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Источник изображения: YouTube, Kim Java

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Tesla в последние годы взяла курс на укрупнение кузовных деталей своих электромобилей. С одной стороны, это увеличивает затраты на оснастку и производственное оборудование, но с другой, сокращает затраты времени на сборку кузова и повышает точность геометрических параметров готового изделия. По имеющемуся фото сложно судить, какие детали каркаса Tesla Cybertruck выполнены из цельных листов металла или получены литьём. Свою угловатую форму пикап получил за счёт использования внешних панелей из листовой нержавеющей стали. На фото они отсутствуют, а внутренний каркас кузова имеет достаточно деталей криволинейной формы, что косвенно говорит об использовании отличных от нержавеющей стали конструкционных материалов. Массовое производство Tesla Cybertruck должно начаться в середине следующего года, так что вполне закономерно, что кузов из установочной партии уже перемещается по различным участкам производственной линии в Техасе, где его и будут в дальнейшем производить.

#tesla #электромобили tesla #cybertruck
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