В декабре прошлого года всемерная поддержка властей США позволила TSMC расщедриться на увеличение бюджета строительства предприятий с $12 до $40 млрд и заявить о намерении возвести к 2026 году второе предприятие, которое будет способно выпускать 3-нм продукцию. В следующем году первое из местных предприятий TSMC сможет начать выпуск 4-нм продукции. На этой неделе совет директоров TSMC одобрил выделение дополнительных $3,5 млрд на реализацию этих проектов в Аризоне.
реклама
На какие нужды будут направлены эти средства, не уточняется, но очень похоже на то, что затраты просто не укладываются в запланированные рамки. Руководство TSMC ранее уже отмечало, что строительство в США обходится компании почти в пять раз дороже, чем на Тайване, поэтому бюджет выходит за рамки наверняка именно на этом направлении.