Для компенсации разницы и нужны государственные субсидии.

Руководство TSMC в прошлом месяце уже сообщало, что затраты на выпуск полупроводниковой продукции в США могут быть в полтора раза выше, чем на Тайване, но на квартальной отчётной конференции генеральный директор Си-Си Вэй (C.C. Wei) пояснил, что разница в затратах на строительство предприятий между странами ещё больше.

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Источник изображения: TSMC

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Непосредственно строительство производственных корпусов в США может обходиться компании дороже в четыре или пять раз, чем на Тайване. В этом виноваты не только инфляционные процессы и высокая стоимость рабочей силы в строительном секторе США, но и дополнительные затраты на получение разного рода разрешений, включая экологическую экспертизу и прочие процедуры. Таким образом, изначальные затраты на строительство предприятий в США гораздо выше, чем на Тайване. Впрочем, TSMC в случае с предприятиями в Аризоне постарается частично компенсировать это увеличением их площади относительно привычной для Тайваня. Таким образом, тратиться на строительство новых корпусов в случае необходимости расширить производство не придётся в течение более длительного периода, чем это получилось бы на Тайване.