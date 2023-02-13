Для южнокорейской компании Samsung Electronics высокая степень зависимости от рынка памяти продолжает оставаться серьёзной проблемой, поскольку он сейчас находится в упадке. Попытки увеличить выручку от контрактного производства предпринимаются руководством Samsung с переменным успехом, но издание DigiTimes утверждает, что определённые перспективы открываются в свете намерений Samsung заняться выпуском чипов для Qualcomm и MediaTek с использованием 6-нм технологии.
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Напомним, что Qualcomm долгое время пыталась наладить сотрудничество с Samsung в области выпуска 4-нм чипов для своих нужд, но TSMC постепенно оттянула на себя основную часть профильных заказов. По всей видимости, с уровнем выхода годной продукции по 6-нм технологии у Samsung дела обстоят куда лучше, поскольку клиентом корейского гиганта на этом направлении собирается стать не только Qualcomm, но и тайваньская MediaTek. Не исключено, что в ходе переговоров решающим аргументом стала цена, которую Samsung в сложившейся обстановке заинтересована снижать.