В конце января стало известно, что прототипы видеокарт NVIDIA TITAN RTX поколения Ada Lovelace «наследили» в Индии, где могли использоваться для разработки необходимых для их функционирования драйверов. Это породило надежду, что подготовка к анонсу флагманского продукта в семействе Ada Lovelace идёт полным ходом, но теперь другие источники сообщают, что профильная активность началась 3 января, а закончилась уже к 14 января этого года.
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Как отмечается, это само по себе ещё не говорит о том, что NVIDIA TITAN RTX вообще не увидит белого света, просто пока подготовка к анонсу этого графического решения приостановлена — возможно, для внесения изменений в его характеристики. До сих пор предполагалось, что в основе нового обладателя титула TITAN будет лежать графический процессор AD102-450, сочетающийся с 48 Гбайт памяти типа GDDR6X.