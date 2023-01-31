Это инженерные образцы на базе платы PG137

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В настоящее время NVIDIA начала поставлять инженерные платы PG137 в центры разработки по всему миру. Похоже, что одна из поставок была замечена компанией, следившей за грузовыми декларациями, идущими в Индию. Производитель графических процессоров отправил как минимум две тестовые платы в свой местный центр разработки.

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Дизайн PG137 известен в качестве потенциальной платы для TITAN RTX Ada Lovelace. Впервые об этом упомянул известный инсайдер Kopite7kimi, который сообщил, что данная плата поддерживает до 48 ГБ памяти. Похоже, именно эта информация теперь подтверждается транспортной накладной, в которой указано 48 ГБ памяти GDDR6 для одной из перевозимых единиц.

Интересно, что упоминается только память GDDR6, а не GDDR6X. Это может означать, что TITAN использует не память GDDR6X, а тип GDDR6 с более низкой тактовой частотой. Кроме того, упоминаются по крайней мере две разные модели: SKU 0 и SKU 330, что может объяснить, почему некоторые источники информации имеют немного разную информацию.

Всего несколько дней назад в сеть просочилась фотография графического процессора TITAN RTX Ada Lovelace. Эта конструкция графической карты с четырьмя слотами может быть первой видеокартой NVIDIA с вертикальной печатной платой и другим расположением портов вывода изображения на дисплей. Сама печатная плата будет параллельна материнской плате, так что, возможно это начало новой вехи в том, как видеокарты могут выглядеть в будущем.

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Единственная разница между манифестами и изображением выше — изменение кода продукта с EB2 на TS1. Скорее всего, это означает инженерную плату и тестовый образец. Однако ясно, что дизайн явно находится на активной стадии разработки, и он даже имеет тот же цвет, что и модели TITAN предыдущего поколения.