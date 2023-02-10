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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В актуальной версии прототип Tesla Cybertruck оснащается пугающе крупной щёткой стеклоочистителя
Иногда она возвращается.
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Первоначально Илон Маск (Elon Musk) рассчитывал, что стёкла электрического пикапа Tesla Cybertruck удастся сделать пуленепробиваемыми, а зеркала заднего вида и так называемый «дворник» ему просто не потребуются. В этом году должно стартовать массовое производство этих машин, и если опираться на внешность свежих прототипов, то функционально инженерам компании всё же придётся пойти на компромиссы с волей генерального директора.

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Напомним, что гигантская щётка стеклоочистителя, покоящаяся возле левой передней стойки кузова, была присуща и самым ранним ходовым прототипам Tesla Cybertruck, но на одном из более поздних образцов её заменили на более компактную. Судя по свежим фото, гигантская щётка на лобовое стекло угловатого пикапа всё же вернулась.

Источник изображения: Greggertruck

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Зеркала в корпусах треугольной формы подтверждают, что перед нами машина в самом свежем варианте дизайна, ибо они появились относительно недавно. Светотехника в передней части кузова не меняла своей принципиальной компоновки с самого начала. Вдоль кромки капота расположилась светодиодная лента ходовых огней, а непосредственно фары расположены как бы между передней панелью кузова и бампером.

#tesla #электромобили tesla #tesla cybertruck #электрический пикап
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