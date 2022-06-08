Штурвал и минимум кнопок.

Серийное производство Tesla Cybertruck начнётся не ранее следующего года, но в текущем году компания приложит максимум усилий, чтобы завершить разработку и испытания этого необычного электрического пикапа. Ресурс Electrek сообщает, что обновлённый прототип машины был замечен на одном из мероприятий в Калифорнии, в котором Tesla принимала участие в качестве поставщика систем стационарного хранения электроэнергии.

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Источник изображения: Pacific Gas & Electric

Если более округлые формы передка уже становились мишенью фотоохотников, то модернизированный стеклоочиститель предстал перед публикой впервые. В отличие от раннего варианта, который охватывал почти всю длину передней стойки, современный «дворник» очищает более узкий сектор, но зато не смотрится слишком громоздко. Боковые зеркала, крепящиеся на панели передних дверей, тоже мелькали ранее в одном из видеороликов. Дверные ручки с внешней стороны дверей на фото с данного ракурса не просматриваются, но в серийном варианте машина действительно может их лишиться.

Источник изображения: KSBW

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Опубликованные представителями местных СМИ изображения интерьера прототипа Cybertruck позволяют убедиться, что машина оснащается знакомым по обновлённым Model S и Model X штурвалом без подрулевых рычажков. Подушка безопасности водителя в данном экземпляре удалена, как и кожух блока на лобовом стекле, который содержит фронтальную камеру. Видно, что над штурвалом под козырьком особой формы предусмотрено место для панели приборов, а центральный дисплей имеет горизонтальную ориентацию. Дизайн передней части салона минималистичен, на центральной консоли предусмотрено всего несколько кнопок, но делать окончательные выводы по оснащению прототипа пока рано. Можно лишь добавить, что регулировка кресла водителя осуществляется традиционными клавишами с левого торца подушки.