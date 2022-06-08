Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Прототип электрического пикапа Tesla Cybertruck продемонстрировал интерьер
Штурвал и минимум кнопок.
анонсы и реклама
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде
-35% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
RTX 3070 уже дешевле 80тр
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр

Серийное производство Tesla Cybertruck начнётся не ранее следующего года, но в текущем году компания приложит максимум усилий, чтобы завершить разработку и испытания этого необычного электрического пикапа. Ресурс Electrek сообщает, что обновлённый прототип машины был замечен на одном из мероприятий в Калифорнии, в котором Tesla принимала участие в качестве поставщика систем стационарного хранения электроэнергии.

реклама

Источник изображения: Pacific Gas & Electric

Если более округлые формы передка уже становились мишенью фотоохотников, то модернизированный стеклоочиститель предстал перед публикой впервые. В отличие от раннего варианта, который охватывал почти всю длину передней стойки, современный «дворник» очищает более узкий сектор, но зато не смотрится слишком громоздко. Боковые зеркала, крепящиеся на панели передних дверей, тоже мелькали ранее в одном из видеороликов. Дверные ручки с внешней стороны дверей на фото с данного ракурса не просматриваются, но в серийном варианте машина действительно может их лишиться.

Источник изображения: KSBW

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b>
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Опубликованные представителями местных СМИ изображения интерьера прототипа Cybertruck позволяют убедиться, что машина оснащается знакомым по обновлённым Model S и Model X штурвалом без подрулевых рычажков. Подушка безопасности водителя в данном экземпляре удалена, как и кожух блока на лобовом стекле, который содержит фронтальную камеру. Видно, что над штурвалом под козырьком особой формы предусмотрено место для панели приборов, а центральный дисплей имеет горизонтальную ориентацию. Дизайн передней части салона минималистичен, на центральной консоли предусмотрено всего несколько кнопок, но делать окончательные выводы по оснащению прототипа пока рано. Можно лишь добавить, что регулировка кресла водителя осуществляется традиционными клавишами с левого торца подушки.

#tesla #электромобили tesla #cybertruck
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Илон Маск договорился до того, что не только не сократит штат Tesla, а увеличит его
Tesla готовится отправить в космос первые фото участников маркетинговой акции 2018 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

RTX 3050 vs GTX 1660Ti - целесообразность переплаты за лучи и DLSS
72
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт
241
Коротко о замене вентиляторов в блоках питания
149
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 17
6
"У вас что - нет лишних денег" или релиз Diablo Immortal
18
Proof of Stake против Proof of Work: почему криптосообществу вреден переход на PoS, и чем старый PoW лучше
7
Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе AMD. Часть 2
20
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 5
22
Сводный тест: два Scythe Shuriken, Thermalright AXP-100H Muscle и PCCooler GI-46U Corona B
1
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
1

Сейчас обсуждают

Pavelshakh
12:20
Ты Рокфеллер на чем сейчас сидишь? Напомни
Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе AMD. Часть 2
Pavelshakh
12:19
Обоснуй. Что не понравилось или все в мире научились находить дешевле и собирать? Кто рекомендовал смотреть варианты с Али?
Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе AMD. Часть 2
Каа
12:17
Короче, всё в стиле Зелота.... в чёрный список с глаз долой.
Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе AMD. Часть 2
Sheshenbek
12:16
Нищие всё пытаются, где купить дешевле, я просто в шоке. Ой там дешевле, ой там на 200 руб дешевле, ой лучше 500 руб накинуть, ой ой.. Когда вы уже поймёте, хочешь хорошая, покупай хорошая, как дети м...
Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе AMD. Часть 2
Эовейн Триада
12:13
Ну зачем так страдать, если можно взять 3060ти скажем
GeForce GTX 570 vs актуальных игр 2022г – стоит ли тратить 4000р на видеокарту 12-летней давности
Эовейн Триада
12:12
Да нет, тогда вышла как раз 1070 и была заменена, в Думе оказалась в 8 раз быстрее. Кстати и 1070ой уже ровно 6(!) лет.
GeForce GTX 570 vs актуальных игр 2022г – стоит ли тратить 4000р на видеокарту 12-летней давности
Alex TOPMAN
12:09
1.4??... Уже DP2.0 на дворе! >_<
Samsung выпустила первый в мире массовый 4K монитор с частотой обновления 240 Гц
AlexZ Rus
12:09
будущее за цифровым юанем, а не вот эта вот вся помойка на вроде цифрового МММ
Биткоин пытается восстановиться после осеннего падения, но дно ещё впереди
AlexZ Rus
12:08
ну вы поняли
Биткоин пытается восстановиться после осеннего падения, но дно ещё впереди
Rey.B.
12:07
Видяху надо мощную... Ничего, по сумме инфляционно-депрессивных экономических показателей, к осени биток обещает упасть ниже 20к, и видяхами будет завалено всё.
Ютубер наложил на ванильную The Elder Scrolls V: Skyrim 1500 модов и трассировку лучей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем