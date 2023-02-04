Но подтвердил, что Apple станет крупнейшим клиентом предприятия TSMC в Аризоне.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Руководство TSMC уже дало понять, что себестоимость производства чипов на территории США окажется минимум в полтора раза дороже, чем на Тайване, а строительство предприятий и вовсе выйдет дороже в пять раз. Когда генерального директора Тима Кука (Tim Cook) на квартальной отчётной конференции спросили, как он оценивает рост цены продукции Apple в результате переноса производства части компонентов в США, он уклонился от прямого ответа.

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Источник изображения: Apple

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Зато он второй раз подчеркнул, что Apple станет крупнейшим клиентом TSMC в Аризоне. Напомним, к следующему году там будет налажен выпуск 5-нм продукции на строящемся предприятии, а к 2026 году будет запущено предприятие по выпуску 3-нм чипов. Конечно, Apple к тому времени наверняка будет получать более продвинутые чипы с тайваньских предприятий TSMC, но в некоторой части ассортимента комплектующих может перейти и на изделия американского производства. Для неё это не первый опыт «возвращения домой», она ещё в 2013 году наладила сборку компьютеров семейства Mac в Техасе, но скорее ради имиджевых выгод, а не по экономическим соображениям.