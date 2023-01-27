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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel странным образом гордится успехами в разгоне Raptor Lake
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В официальной статистике разгона Core i9-13900KS частота 8437 МГц до сих пор значится в качестве модельного рекорда, хотя аналогичный или родственный процессор ещё в декабре принял участие в эксперименте, в ходе которого был преодолён рубеж 9 ГГц. Руководство Intel, по всей видимости, отчаянно искало какие-то положительные моменты при публикации квартального отчёта на этой неделе, и на фоне снижения выручки на 32% и ухудшения прогноза по ёмкости рынка ПК в этом году сочла уместным вспомнить про этот рекорд.

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Источник изображения: YouTube

Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) заявил буквально следующее: «В партнёрстве с ASUS мы официально установили новый рекорд разгона, протолкнув процессор Intel Core 13-го поколения за барьер в 9 ГГц впервые за всю историю. Мы обеспечиваем энтузиастов и геймеров лучшими процессорами и функциональными возможностями для разгона во всей отрасли ПК».

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Попутно Гелсингеру пришлось признать, что в этом году ёмкость рынка ПК наверняка опустится до 270 млн штук, хотя в компании и надеются, что в долгосрочной перспективе она опять вернётся к уровню около 300 млн, превышающему значения, свойственные периоду до начала пандемии. Клиенты компании в прошлом квартале закупали ещё меньше новых компонентов, чем на протяжении всего 2022 года в среднем, а в текущем квартале это явление только усилится, по мнению руководства Intel. Когда-нибудь они должны будут начать восполнять опустевшие складские запасы, но когда это произойдёт, в Intel не уточняют, лишь робко рассчитывая на улучшение ситуации во второй половине текущего года.

#intel #экстремальный разгон #процессоры #разгон процессора #raptor lake
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