Основной задачей появления на рынке процессора Intel Core i9-13900KS было предложение одноимённой компанией модели, способной «из коробки» работать на частоте 6,0 ГГц хотя бы при активности одного или двух ядер, при этом не требуя экзотических способов охлаждения. Связанный с компанией MSI тайваньский энтузиаст TSAIK вчера повторил достижение процессора Core i9-13900K, который ещё в начале ноября разогнался до 8,4 ГГц. В обоих случаях для охлаждения использовался жидкий азот.
реклама
Разница между экспериментами заключается не только в использовании разных номинально моделей семейства Raptor Lake, но и в материнских платах: если на этой неделе применялась MSI MEG Z790 Godlike, то в ноябре работодателем HiCookie было предписано использование Gigabyte Z790 AORUS Tachyon. В обоих случаях использовались инженерные образцы центральных процессоров, но вот Core i9-13900K в прошлом году смог сохранить на частоте 8,4 ГГц активность 24 ядер и 24 потоков, а Core i9-13900KS оставил активными только восемь производительных ядер и сопутствующие им потоки в том же количестве. Не исключено, что какой-нибудь «отборный экземпляр» Core i9-13900KS в дальнейшем сможет покорить более высокую частоту.