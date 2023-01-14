Но при активности лишь восьми ядер и восьми потоков.

Основной задачей появления на рынке процессора Intel Core i9-13900KS было предложение одноимённой компанией модели, способной «из коробки» работать на частоте 6,0 ГГц хотя бы при активности одного или двух ядер, при этом не требуя экзотических способов охлаждения. Связанный с компанией MSI тайваньский энтузиаст TSAIK вчера повторил достижение процессора Core i9-13900K, который ещё в начале ноября разогнался до 8,4 ГГц. В обоих случаях для охлаждения использовался жидкий азот.

реклама

Источник изображения: база данных CPU-Z

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Разница между экспериментами заключается не только в использовании разных номинально моделей семейства Raptor Lake, но и в материнских платах: если на этой неделе применялась MSI MEG Z790 Godlike, то в ноябре работодателем HiCookie было предписано использование Gigabyte Z790 AORUS Tachyon. В обоих случаях использовались инженерные образцы центральных процессоров, но вот Core i9-13900K в прошлом году смог сохранить на частоте 8,4 ГГц активность 24 ядер и 24 потоков, а Core i9-13900KS оставил активными только восемь производительных ядер и сопутствующие им потоки в том же количестве. Не исключено, что какой-нибудь «отборный экземпляр» Core i9-13900KS в дальнейшем сможет покорить более высокую частоту.