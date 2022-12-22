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Asus побила мировой рекорд, разогнав Core i9-13900K до 9 ГГц
Сообщается, что материнскую плату Z790 Apex модернизировали, разработчики улучшили VRM для этой попытки.
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Перед выпуском новых процессоров Intel Raptor Lake, многие были впечатлены тем, что оверклокер смог разогнать Core i9-13900K до тактовой частотой 6,2 ГГц с системой жидкостного охлаждения. Теперь же этот уровень производительности был побит командой по разгону компании Asus. Оверклокеры успешно разогнали 13900K до частоты 9 ГГц, побив мировой рекорд по тактовой частоте процессора. Это первый случай, когда процессор смог преодолеть барьер в 9 ГГц. Эта же команда ранее в октябре разогнала частоту того же чипа до 8,81 ГГц, одержав победу над процессором AMD. Он держал корону более восьми лет благодаря разгону до 8,7 ГГц на AMD FX-8370 еще в 2014 году.

Ключом к успеху команды на этот раз было использование жидкого гелия вместо жидкого азота. По-видимому, гелий может стать намного холоднее, чем LN2, но он испаряется почти мгновенно, поэтому его сложнее использовать. Чтобы достичь частоты 9 ГГц, команде пришлось снизить температуру процессорного сокета до -250°C. Вокруг материнской платы использовалась паяльная лампа, чтобы поддерживать ее температуру и предотвращать образование конденсата во время работы. Платформой команды был Asus ROG Maximus Z790 Apex, который продается по цене около 800 долларов. Asus объявила о своем рекорде на своей странице Твиттере, а также разместила видео, которое можете посмотреть ниже.


Существует некоторая путаница в отношении того, какой именно чип использовался для установления рекорда. Хотя в CPU-Z он четко обозначен как Core i9-13900K, Intel также опубликовала видео, на котором показан чип Core i9-13900KS. Intel еще не анонсировала 13900KS, представляющий собой улучшенный 13900K, которая может увеличить частоту одного ядра до 6 ГГц. Это на 200 МГц выше, чем у существующего 13900KS. Похоже, это означает, что это чип, который Intel предварительно выбрала для превращения в 13900KS в какой-то момент из-за его возможностей разгона. Это так называемый «золотой образец» процессора. Очевидно, что Intel сейчас отдает эти чипы оверклокерам, отсюда и этот мировой рекорд.

Интел этого не заметил в своем ролике, или это утечка намеренно? (Изображение: Intel/YouTube)

Оверклокера, ответственного за этот мировой рекорд, зовут Элмор, который является лидером команды по разгону компании Asus и его помощник по имени Скаттербенчер. Videocardz также сообщила, что Z790 Apex, который они использовали, была модернизирована с помощью улучшенной VRM для этой попытки. Частота процессора уже была зафиксирована в HWBot, что делает его официальным новым мировым рекордом.

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Стоит учесть, что эта частота была достигнута на одном ядре, а не на всех ядрах. 13900K имеет восемь высокопроизводительных и 16 энергоэффективных ядер. Ядра эффективности были отключены во время эксперимента по разгону. Asus утверждает, что на данный момент Z790 Apex установил 14 мировых рекордов, что, по-видимому, оправдывает его очень высокую цену.

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