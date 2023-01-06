Выставка CES 2023 стала трибуной для производителей не только электроники, но и электромобилей, а также поставщиков компонентов для них. Южнокорейская компания SK On, как отмечает Reuters, устами своего исполнительного вице-президента Джейсона Ли (Jason Lee) пообещала, что к 2025 году наладит выпуск собственного варианта тяговых батарей типа LFP, которые будут дешевле предлагаемых сейчас литиевых аккумуляторов на основе никеля.
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По сути, именно специализация на выпуске литиевых аккумуляторов на основе фосфата железа (LFP) и высокий спрос на них со стороны местных производителей электромобилей позволил китайской компании CATL за несколько лет стать крупнейшим поставщиком тяговых батарей и занять около трети мирового рынка. Корейский конкурент понимает, что себестоимость производства батарей сильно зависит от расположения предприятия. По словам представителя SK On, батареи типа LFP китайского производства обеспечивают на 20% более низкую цену по сравнению с NCM-батареями, но если такие же аккумуляторы выпускать на территории Европы, то они будут стоить лишь на 15% меньше. Выпускать же их в США вообще нецелесообразно, если стоит задача предложить более низкую цену.
По указанным выше причинам SK On свои LFP-батареи в 2025 году начнёт выпускать именно на территории Китая. Они будут выступать в роли более доступной альтернативы батареям на основе никеля, кобальта и марганца, которые компания предлагает сейчас. Аккумуляторы типа LFP дешевле в производстве, но у них меньше плотность хранения электроэнергии, а ещё они сильнее теряют заряд на холоде. Зато они более безопасны с точки зрения возгорания и обладают более высоким эксплуатационным ресурсом.