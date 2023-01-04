Это не считая Tesla и Apple.

В конце декабря появились слухи о том, что TSMC может наладить выпуск нейронных процессоров Tesla FSD по 4-нм технологии на новом предприятии в Аризоне, которое будет запущено в 2024 году. Теперь же сайт DigiTimes сообщает, что к числу клиентов тайваньского подрядчика в сегменте техпроцессов тоньше 5 нм могут примкнуть компании Google и Oppo.

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Источник изображения: DigiTimes

Самой собой, первым в этом списке должно фигурировать имя Apple, но это уже подразумевается по умолчанию и не вызывает особого интереса. Для китайского производителя смартфонов Oppo это будет амбициозный проект, но время от времени попытки чем-то выделиться на фоне конкурентов предпринимают многие китайские поставщики мобильных устройств. Насколько для них поучителен печальный опыт Huawei и HiSilicon, сказать сложно, и на данном этапе Oppo может казаться, что потенциальная отдача способна оправдать риск.

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Google, по всей видимости, будет получать от TSMC некие ускорители вычислений, которые будет применять в собственных облачных системах. Соответствующие процессоры будут выпускаться по прогрессивным технологиям с нормами ниже 5 нм, и в данном случае эффективность подобного заказа будет зависеть от масштабов применения таких чипов. Вряд ли у одного из лидеров сегмента с этим возникнут проблемы.