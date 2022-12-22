Как стало известно в этом месяце, к 2024 году в штате Аризона начнёт функционировать первое из двух строящихся предприятий, и оно сможет предложить клиентам 4-нм и 5-нм продукцию. По информации DigiTimes, ссылающегося на отраслевые источники, именно здесь компания Tesla надеется наладить выпуск чипов для собственных нужд с использованием 4-нм технологии.
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Речь наверняка идёт о нейронных процессорах FSD для систем автопилота четвёртого поколения. Сейчас чипы третьего поколения выпускаются по 14-нм технологии компанией Samsung Electronics, чьё контрактное предприятие расположено в Техасе, на некотором удалении от новой штаб-квартиры самой Tesla. По всей видимости, географическое соседство в рамках континента являлось для заказчика ключевым условием заключения нового контракта, и проект TSMC в Аризоне появился весьма своевременно. Ранее слухи приписывали Tesla готовность продолжит сотрудничество с Samsung — тем более, что последняя тоже собирается построить к 2024 году новое предприятие в Техасе. Какую литографию она намеревается при этом использовать, официально не уточняется, но предварительно речь шла о 5-нм техпроцессе в самом пессимистичном варианте.