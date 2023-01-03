Они не так уверены в перспективах собственного бизнеса, как Apple.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

В обычных рыночных условиях MediaTek и Qualcomm могли бы претендовать на получение доступа к 3-нм технологии TSMC в сопоставимые сроки с другими крупными клиентами компании типа Apple, но теперь DigiTimes сообщает, что текущая ситуация не располагает к скорому выпуску 3-нм мобильных процессоров этих марок.

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Источник изображения: DigiTimes

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

По словам тайваньских источников, MediaTek и Qualcomm смущены не только высокой стоимостью услуг TSMC по контрактному изготовлению 3-нм чипов, но и мутными перспективами дальнейшего развития рынка Android-совместимых смартфонов. В таких условиях нет никаких гарантий, что 3-нм процессоры MediaTek и Qualcomm появятся именно в текущем году, а не следующем.