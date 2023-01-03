В обычных рыночных условиях MediaTek и Qualcomm могли бы претендовать на получение доступа к 3-нм технологии TSMC в сопоставимые сроки с другими крупными клиентами компании типа Apple, но теперь DigiTimes сообщает, что текущая ситуация не располагает к скорому выпуску 3-нм мобильных процессоров этих марок.
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По словам тайваньских источников, MediaTek и Qualcomm смущены не только высокой стоимостью услуг TSMC по контрактному изготовлению 3-нм чипов, но и мутными перспективами дальнейшего развития рынка Android-совместимых смартфонов. В таких условиях нет никаких гарантий, что 3-нм процессоры MediaTek и Qualcomm появятся именно в текущем году, а не следующем.