Глава Micron хоть и пытался донести до общественности надежду на рост спроса на память типа DDR5 в связи с распространением на рынке процессоров Intel и AMD с поддержкой этого типа компонентов, инвесторы обратили внимание на его не очень радужные прогнозы по динамике развития рынка ПК. По крайней мере, в этом году объёмы продаж персональных компьютеров снизятся на 18-19%, как считают в Micron, и таких прогнозов оказалось достаточно, чтобы спровоцировать падение курса акций AMD и NVIDIA на 6-7% по итогам вчерашних торгов.
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Этими ценными бумагами дело не ограничилось. Вниз устремились котировки акций ASML, Applied Materials, KLA и Lam Research — компаний, непосредственно вовлечённых в поставки оборудования для производства микросхем. Они упали в цене на 4,5 или 9%. Инвесторы соответствующим образом восприняли намерения Micron сократить капитальные затраты, часть которых идёт на закупку литографического оборудования.