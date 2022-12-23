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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Прогнозы Micron потянули вниз акции AMD и NVIDIA
Intel отделалась чуть меньшим испугом, но ей и так дальше падать некуда.
рекомендации
-22000р на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
ASUS 3050 все еще за 30 тр
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Глава Micron хоть и пытался донести до общественности надежду на рост спроса на память типа DDR5 в связи с распространением на рынке процессоров Intel и AMD с поддержкой этого типа компонентов, инвесторы обратили внимание на его не очень радужные прогнозы по динамике развития рынка ПК. По крайней мере, в этом году объёмы продаж персональных компьютеров снизятся на 18-19%, как считают в Micron, и таких прогнозов оказалось достаточно, чтобы спровоцировать падение курса акций AMD и NVIDIA на 6-7% по итогам вчерашних торгов.

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Источник изображения: AMD

рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 49 тр в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
13600K очень дешево в Регарде

Этими ценными бумагами дело не ограничилось. Вниз устремились котировки акций ASML, Applied Materials, KLA и Lam Research — компаний, непосредственно вовлечённых в поставки оборудования для производства микросхем. Они упали в цене на 4,5 или 9%. Инвесторы соответствующим образом восприняли намерения Micron сократить капитальные затраты, часть которых идёт на закупку литографического оборудования.

#amd #intel #nvidia #финансы #полупроводники #micron #акции
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Есть карты на алике 3060м 6GB. Тихие холодные. Больше 79 ватт не потребляют. Память самсунг 2000Мгц. По ядру, то же плавает но в Time Spy 9230-9250 попугаев куда ядер 3840. И стоит дешевле чем эта.
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
Сергей Романовский
05:29
Сам купил за 19к 3060ти от 51risk. Приехала б/ушка в отличном состоянии с новым охладом. Даже термопасту и прокладки, как советовали многие, менять не пришлось. Сэкономил пятнашку и очень рад.
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Gringo
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И 90% из них жаждут умереть во славу вождя. И ты в том числе.)))
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wwr222
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wwr222
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Тебя больше должно волновать состояние памяти. Зря ее не протестил. Было бы интересно, как она гонится после майнинга в сравнении с типичным разгоном "целковых" самцов. И зря ты лимит ограничил. Паден...
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
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